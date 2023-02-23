Семенович обратилась к мужчинам из ванны

«Вы лекарство для мужчин!» — заявил один из подписчиков звезды. «Ну так это ж замечательно, господи! Кстати, ученые установили: если мужчина смотрит хотя бы 10-15 минут на пышную женскую грудь, у него будет меньше инсультов и инфарктов. Так что, мальчики, наслаждайтесь!» — ответила артистка в сторис. В кадре она лежит в ванне с пеной и с маской на лице.