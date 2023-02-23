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1 час назад

Анна Семенович обратилась к мужчинам из ванны

Мослента

Видео в ванне сняла и опубликовала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) известная певица, актриса, теле- и радиоведущая Анна Семенович.

Семенович обратилась к мужчинам из ванны
Фото: МослентаМослента

«Вы лекарство для мужчин!» — заявил один из подписчиков звезды. «Ну так это ж замечательно, господи! Кстати, ученые установили: если мужчина смотрит хотя бы 10-15 минут на пышную женскую грудь, у него будет меньше инсультов и инфарктов. Так что, мальчики, наслаждайтесь!» — ответила артистка в сторис. В кадре она лежит в ванне с пеной и с маской на лице.

В другой публикации Семенович обратилась к своим подписчицам и рассказала им, как выбрать хорошего мужчину. По ее мнению, сначала нужно самой стать хорошей.

«И я не про внешность, а про те качества, которые вы хотите видеть в своем спутнике. Ведь подобное притягивает подобное», — объяснила знаменитая москвичка.

Ранее видео из ванной комнаты опубликовала певица Слава. Она заявила, что любит подобные процедуры не меньше Семенович.

Звёзды,Анна Семенович,
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