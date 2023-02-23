Елена Летучая пострадала во время отдыха

Елена Летучая любит путешествовать. Женщина уже много где побывала, а фолловеры всегда возмущаются, что телеведущая не успела устать, а уже отправилась в отпуск. Но знаменитость старается не обращать внимание на выпады пользователей сети и неустанно делится фотографиями из разных стран мира. К тому же, знаменитость нередко рассказывает подробности своего путешествия. Вот, например, не так давно Летучая улетела в Аргентину, откуда позже отправилась в Бразилию. Правда, отдых омрачился неприятной ситуацией.