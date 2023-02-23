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1 час назад

Елена Летучая пострадала во время отдыха

New Magazine

Елена Летучая любит путешествовать. Женщина уже много где побывала, а фолловеры всегда возмущаются, что телеведущая не успела устать, а уже отправилась в отпуск. Но знаменитость старается не обращать внимание на выпады пользователей сети и неустанно делится фотографиями из разных стран мира. К тому же, знаменитость нередко рассказывает подробности своего путешествия. Вот, например, не так давно Летучая улетела в Аргентину, откуда позже отправилась в Бразилию. Правда, отдых омрачился неприятной ситуацией.

Елена Летучая пострадала во время отдыха
Фото: New MagazineNew Magazine

«Неожиданно я оказалась без доллара в кармане. Как только мы прилетели в Бразилию, банк заблокировал все наши карты в целях безопасности. Сказали, что Бразилия входит в список самых опасных стран. Хорошо, что, пока мы были без денег, друзья покормили», — рассказала Елена.

Также женщина отметила, что бразильцы очень радушный, но совсем необязательный народ.

«Когда мы однажды снимали там, несколько руководителей заранее приезжали знакомиться с героями, и после теплого приема радушные бразильцы бесследно исчезали. 80 процентов утвержденных мест локаций приходилось менять на ходу во время съемок, потому что, несмотря на уговор, одни просто решили в этот день не работать, а другие официально решили отдыхать», — говорит телеведущая.

Кроме того, ей удалось побывать на карнавале, который не проводили целых два года в связи с коронавирусной инфекцией. Но в этот раз массовое зрелище все же устроили. Елена Летучая рассказала, что на улицах Рио можно увидеть десятки бездомных.

Звёзды,Елена Летучая,
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