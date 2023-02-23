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2 часа назад

Сын Бекхэма сделал огромную татуировку с портретом своей жены

Lenta.ru

Сын бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм Бруклин сделал огромную татуировку с портретом своей жены, американской актрисы Николы Пельтц. Соотвествующий материал появился на сайте издания E! News в рубрике The Rundown.

Сын Бекхэма сделал огромную татуировку с портретом жены
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В интервью с журналисткой 23-летний знаменитость признался, что набил новый рисунок на предплечье. Вдобавок он рассказал, что стал наносить на свое тело изображения в честь своей супруги в начале их отношений.

«Это было вскоре после того, как мы начали встречаться, и я наполовину заполнен ей. У меня есть около 20 тату, посвященных ей», — отметил звездный наследник.

Кроме того, Бекхэм объяснил, что он старается делать все, что для того, чтобы сделать Пельтц счастливой.

«Я думаю, как только ты находишь того человека, без которого просто не можешь жить, делать это так просто. Я люблю ее больше всего на свете», — поделился он.

В октябре 2022 года Виктория Бекхэм раскрыла причину удаления татуировки с инициалами всего мужа. Звезда заявила, что данное тату, размещенное на запястье, перестало ей нравиться. По ее словам, вместе с посвященным супругу изображением она свела еще несколько рисунков, поскольку была недовольна их качеством.

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