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1 час назад

Бывшую невесту Егора Крида высмеяли за сумку на шее

Мира Маркина

Блогера и модель Дарью Клюкину, которая была невестой рэпера Егора Крида, раскритиковали за сумку с ремешком вокруг шеи. Фото и комментарии под ним появились в личном блоге Клюкиной в социальных сетях.

Бывшую невесту Егора Крида высмеяли за сумку на шее
Фото: СоцсетиСоцсети

В новом посте модель одета в кожаную косуху с меховым воротником. У Дарьи нет укладки и макияжа, а шею обвивает ремешок миниатюрной сумки Fendi. В подписи к фото Клюкина пошутила, что "не может долго находиться без своей сумочки".

Соцсети

Поклонникам не понравился образ модели:

"Буквально "удушающий" вариант"

"Ну почему так смешно"

"Зато грабитель или с горлом сразу выдернет сумку, или никак!"

Дарья стала невестой Егора Крида после шоу "Холостяк": в 2018 году рэпер был его героем и в финале из всех участниц выбрал Дарью Клюкину. Пара быстро распалась. По словам Крида, из-за того, что Дарье популярность была важнее отношений. 2019 году Клюкина объявила, что станет женой 39-летнего топ-менеджера медиахолдинга Владимира Чопова.

Дженнифер Лопес высмеяла мужа за его "счастливое лицо"

Ранее Егор Крид признался, что прослезился в финале шоу "Голос.Дети".

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