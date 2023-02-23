Бывшую невесту Егора Крида высмеяли за сумку на шее

Блогера и модель Дарью Клюкину, которая была невестой рэпера Егора Крида, раскритиковали за сумку с ремешком вокруг шеи. Фото и комментарии под ним появились в личном блоге Клюкиной в социальных сетях.

Фото: Соцсети Соцсети

В новом посте модель одета в кожаную косуху с меховым воротником. У Дарьи нет укладки и макияжа, а шею обвивает ремешок миниатюрной сумки Fendi. В подписи к фото Клюкина пошутила, что "не может долго находиться без своей сумочки".

Соцсети

Поклонникам не понравился образ модели:

"Буквально "удушающий" вариант"

"Ну почему так смешно"

"Зато грабитель или с горлом сразу выдернет сумку, или никак!"