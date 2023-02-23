Бывшую невесту Егора Крида высмеяли за сумку на шее

Блогера и модель Дарью Клюкину, которая была невестой рэпера Егора Крида, раскритиковали за сумку с ремешком вокруг шеи. Фото и комментарии под ним появились в личном блоге Клюкиной в социальных сетях.
В новом посте модель одета в кожаную косуху с меховым воротником. У Дарьи нет укладки и макияжа, а шею обвивает ремешок миниатюрной сумки Fendi. В подписи к фото Клюкина пошутила, что "не может долго находиться без своей сумочки".
Поклонникам не понравился образ модели:
"Буквально "удушающий" вариант"
"Ну почему так смешно"
"Зато грабитель или с горлом сразу выдернет сумку, или никак!"
Дарья стала невестой Егора Крида после шоу "Холостяк": в 2018 году рэпер был его героем и в финале из всех участниц выбрал Дарью Клюкину. Пара быстро распалась. По словам Крида, из-за того, что Дарье популярность была важнее отношений. 2019 году Клюкина объявила, что станет женой 39-летнего топ-менеджера медиахолдинга Владимира Чопова.