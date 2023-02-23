У Анастасии Заворотнюк арестовали Porsche за долги

За здоровьем российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк пристально следит вся страна, хоть ей и удаётся это с трудом — семья старается не афишировать состояние артистки. Но что очевидно для всех, так это конская стоимость лечения онкологии. Деньги туда текут рекой, поэтому неудивительно, что семья грязнет в долгах. В этот раз досталось Porsche актрисы, который забрали судебные приставы.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Как узнали СМИ, Porsche семья Заворотнюк приобрела ещё в далёком 2014 году и оформила его на маму Анастасии Валентину. Та на иномарке не рассекала, но считалась его официальной владелицей.

И вот суд предписал Валентине заплатить долг в 127 000 рублей. За что — пока не понятно, но есть очень хорошие догадки. У пенсионерки есть квартира на улице Улофа Пальме, с коммуналкой которой она никак не может совладать. В 2019 году ей уже присудили оплатить долг в 46 000 рублей. В этот раз сумма стала гораздо больше, но денег так и не появилось, поэтому у женщины арестовали Porsche.

Что дальше будет с авто? Оно постоит у приставов в закромах, пока семья артистки не выплатит долг. Если этого не произойдёт, то машину продадут с аукциона за бесценок и так восполнят все свои потери.

Не только Валентина в долгах как в шелках, в трудном положении находятся все члены семьи. Например, фигурист и муж Анастасии фигурист Пётр Чернышёв насобирал штрафов на 100 000 рублей. А у ИП артистки арестованы счета из-за невыплаченных налогов и просроченных обязательных сборов. Это произошло 5 лет назад и до сих пор ничего не поменялось.