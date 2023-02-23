Народный артист России Григорий Лепс поздравил дочь Еву с 21-летием. На своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он опубликовал фото дочери, которая позирует в белом корсете у дивана.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«21! С днем рождения, дочь!» — написал артист.

В исчезающих «историях» он поделился архивным снимком с Евой. На фотографии молодой Лепс держит маленькую дочь на руках.