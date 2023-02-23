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1 час назад

Григорий Лепс поздравил дочь Еву с 21-летием

Газета.Ru

Народный артист России Григорий Лепс поздравил дочь Еву с 21-летием. На своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он опубликовал фото дочери, которая позирует в белом корсете у дивана.

Григорий Лепс поздравил дочь Еву с 21-летием
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«21! С днем рождения, дочь!» — написал артист.

В исчезающих «историях» он поделился архивным снимком с Евой. На фотографии молодой Лепс держит маленькую дочь на руках.

Трое детей Лепса — Ева, Николь и Иван — появились в браке с Анной Шаплыковой, который продлился 20 лет. Супруги расстались в 2021 году.

Звёзды,Григорий Лепс,
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