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2 часа назад

Ксения Собчак снялась без макияжа и причёски и неприятно удивила фанатов

2x2.suиещё 1

Ксения Собчак выложила в Сеть шуточный ролик о подготовке к вечеринке, но вместо юмора пользователи начали обсуждать её внешний вид. Поклонники Собчак оказались не готовы лицезреть журналистку без косметики и причёски.

"30 секунд страха": Собчак снялась без макияжа и прически и удивила фанатов
Фото: 1Рег_2x2.su (Благовещенск)1Рег_2x2.su (Благовещенск)

Журналистка и ведущая, Ксения Собчак обычно даже на снятых дома видеороликах предстаёт стильной и ухоженной женщиной. Ей не чужда любовь к моде: во время экскурсии по своему особняку Собчак показывала огромную гардеробную, в которой с непривычки можно заблудиться. Также в своём аккаунте она регулярно публикует свои луки - подборку подходящей по стилю одежды.

Кадр из видео

Поэтому облик Ксении Собчак в её последнем видеоролике поразил поклонников знаменитости. Она не сделала даже дневной макияж, не уложила волосы - они выглядят растрёпанными и сухими. В конце ролика Собчак собирает их в пучок, но делает это неаккуратно, часть волос некрасиво торчит.

Кадр из видео

Некоторые комментаторы отреагировали резко, пишет 7days.ru:

"30 секунд страха. Что творится с Ксенией Собчак, когда стилисты и визажисты уходят в отпуск..."

Но большинство зрителей поняли, что Ксения Собчак пошла на косметические жертвы ради юмористической составляющей. Видео посвящено сборам на вечеринку, Собчак иронизирует над популярными советами. Например, на словах «используйте соблазнительную красную помаду», она наносит эту помаду пальцем и даже её размазывает.

"Подача информации от Ксении, уровень «Браво». Самоирония - это прям неплохо. Обожаю Ксению за чувство юмора, самоиронию и интеллект", - пишут пользователи под видео.

Ранее к поклонникам обратилась изменившаяся до неузнаваемости Елена Ваенга. По информации портала 2x2.su, певица столкнулась в проблемами со здоровьем.

Звёзды,Елена Ваенга,Ксения Собчак,
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