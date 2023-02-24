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2 часа назад

Обнаженные и счастливые: Хайди Клум поделилась откровенным фото в объятиях мужа

Eva.ruиещё 1

Хайди Клум точно знает: любви все возрасты покорны. Уже шесть лет она счастлива в отношениях с Томом Каулитцем, который моложе нее на 16 лет. Недавно влюбленные отметили годовщину свадьбы и поделились весьма откровенным фото.

Хайди Клум поделилась откровенным фото в объятиях мужа
Фото: Eva.ruEva.ru

Многодетная мама и одна из самых популярных топ-моделей после развода с музыкантом Силом уверяла, что больше не намерена связывать себя узами брака. Но сердце красавицы смог растопить рок-музыкант Том Каулитц, ни его, ни саму Хайди не смущала разница в возрасте — артист младше модели на 16 лет.

В социальных сетях знаменитости демонстрируют идиллию и не стесняются публиковать страстные снимки.

Соцсети

Недавно Хайди поделилась фото, на котором она запечатлена в объятиях молодого супруга. Пара позировала обнаженной в окружении красных шаров и букетов роз. В такой романтичной обстановке Том и Хайди провели четвертую годовщину свадьбы.

Поклонники пары отметили, что рядом с музыкантом Клум стала выглядеть моложе, кажется сияющей и счастливой, а разница в возрасте влюбленных совершенно не заметна.

Звёзды,Хайди Клум,
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