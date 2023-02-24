Дочь Анджелины Джоли лишилась волос из-за борьбы с насилием

Актриса Анджелина Джоли объяснила, почему ее 16-летняя дочь Шайло отрезала длинные волосы.
Поклонники семьи артистки были поражены изменениям во внешности Шайло: девушка начала носить платья и отрастила волосы. Однако недавно подросток опубликовала новую прическу, наследница актрисы вновь коротко постриглась. Оказалось, что новая прическа была выбрана Шайло не случайно.
Девушка вместе с матерью и сестрой Зехрой решила поучаствовать в акции в поддержку женщин из Ирана.
«Моя семья принимает участие. Любой желающий может принять участие в проекте, отправив прядь своих волос до 25 февраля», - написала актриса в социальных сетях.
Перформанс направлен на поддержку иранских женщин, которые борются за свои права. Волосы девочкам помогла отрезать мама. Пряди были упакованы в пакеты.