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2 часа назад

Дочь Анджелины Джоли лишилась волос из-за борьбы с насилием

runews24.ru

Актриса Анджелина Джоли объяснила, почему ее 16-летняя дочь Шайло отрезала длинные волосы.

Дочь Анджелины Джоли лишилась волос из-за борьбы с насилием
Фото: СоцсетиСоцсети

Поклонники семьи артистки были поражены изменениям во внешности Шайло: девушка начала носить платья и отрастила волосы. Однако недавно подросток опубликовала новую прическу, наследница актрисы вновь коротко постриглась. Оказалось, что новая прическа была выбрана Шайло не случайно.

Девушка вместе с матерью и сестрой Зехрой решила поучаствовать в акции в поддержку женщин из Ирана.

«Моя семья принимает участие. Любой желающий может принять участие в проекте, отправив прядь своих волос до 25 февраля», - написала актриса в социальных сетях.

Перформанс направлен на поддержку иранских женщин, которые борются за свои права. Волосы девочкам помогла отрезать мама. Пряди были упакованы в пакеты.

Звёзды,Анджелина Джоли,
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