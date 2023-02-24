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2 часа назад

Певица Юлианна Караулова долго откладывала беременность из-за карьеры

Слово и Делоиещё 1

Певица Юлианна Караулова впервые стала мамой в прошлом году. Артистка в эфире YouTube-шоу «Телеканал КЛЮЧ» рассказала, почему тянула с беременностью.

Юлианна Караулова объяснила, почему откладывала беременность
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Приоритетнее всего для 34-летней Карауловой всегда была карьера. Рождение детей и семья отодвинулись на второй план. Певица стремилась стать лучшей в своем деле. Но в прошлом году она и ее супруг, саунд-продюсер Андрей Черный, стали родителями.

«Я родила в 33. В принципе, поздновато для первого ребенка по меркам российского общества. Если бы у меня не было пунктика гнаться за всем подряд, наверно, я бы раньше стала мамой», — добавила Караулова.

Еще одной причиной для откладывания беременности стал страх. Караулова боялась упустить шанс оказаться на музыкальном Олимпе. Но сейчас певице удалось найти баланс между карьерой и семьей.

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