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2 часа назад

Чехова порассуждала, в каких случаях можно простить супружескую измену

Слово и Делоиещё 1

Телеведущая Анфиса Чехова готова простить измену любимому человеку, если он прикроет ее другими своими достоинствами. Такое заявление знаменитость сделала в эфире «Первого женского федерального».

Чехова порассуждала, можно ли простить супружескую измену
Фото: wikipedia.org | Alexey Yushenkov/Алексей Юшенков./CC BY-SA 3.0wikipedia.org | Alexey Yushenkov/Алексей Юшенков./CC BY-SA 3.0

Если на одной чаше весов располагается измена супруга, а на другой его щедрость, обеспеченность и темперамент, то можно закрыть глаза на походы налево, уверена Чехова. По ее словам, большинство мужчин хоть раз изменяли своим возлюбленным. Как поступить в данной ситуации — нужно решать женщинам. Некоторые сразу обрывают связи, а другие терпят причиненную боль и унижение.

«Для многих мужчин измена — справление нужды. Мы можем никогда об этом не узнать, а изменяют они почти все», — самоуверенно отметила Чехова.

Сама телеведущая советует простить. Но только в том случае, если мужчина удовлетворяет потребности женщины в сексе, финансах, внимании, восхищении и остальном.

«Если я счастлива с мужчиной, но кто-то мне расскажет, что он в бане кого-то… Бог с ним! Мне-то что?!» — порассуждала 45-летняя звезда.

Чехова два года была замужем за актером Гурамом Баблишвили. Он не скрывал, что в свое время изменял супруге.

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