Участница «Мисс Вселенная» рассказала о жизни после конкурса

Участница международного конкурса «Мисс Вселенная» Анна Линникова не смогла дойти до финала, но достойно представила Россию на шоу. Как сложилась ее судьба, рассказал StarHit.
Первый месяц после «Мисс Вселенная» Линникова провела достаточно продуктивно. Девушка давала интервью, участвовала в съемках и различных проектах. Она была рада вернуться к рабочим будням.
Анна призналась, что ощущает себя интровертом и любит находиться в одиночестве. Но если она встречает интересных людей, не против пообщаться с ними. Так и случилось во время конкурса. Линникова сдружилась с участницами из Греции и Болгарии.
После конкурса на россиянку накинулись хейтеры. Но Линникова смогла справиться с негативом. Ее настроение намного улучшилось, и теперь она готова поделиться своими дальнейшими планами.
«Я готовлю потрясающий проект — модельную онлайн-школу для девушек по всему миру. Для меня очень ценна возможность делиться знаниями, полученными годами опыта работы моделью и я очень горжусь, получившимся продуктом», — добавила Анна.
Модель также решила поделиться своими секретами красоты. По словам Линниковой, она придерживается принципов интуитивного питания, регулярно занимается спортом, посещает косметологов и врачей.