Участница «Мисс Вселенная» рассказала о жизни после конкурса

Участница международного конкурса «Мисс Вселенная» Анна Линникова не смогла дойти до финала, но достойно представила Россию на шоу. Как сложилась ее судьба, рассказал StarHit.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Первый месяц после «Мисс Вселенная» Линникова провела достаточно продуктивно. Девушка давала интервью, участвовала в съемках и различных проектах. Она была рада вернуться к рабочим будням.

Анна призналась, что ощущает себя интровертом и любит находиться в одиночестве. Но если она встречает интересных людей, не против пообщаться с ними. Так и случилось во время конкурса. Линникова сдружилась с участницами из Греции и Болгарии.

После конкурса на россиянку накинулись хейтеры. Но Линникова смогла справиться с негативом. Ее настроение намного улучшилось, и теперь она готова поделиться своими дальнейшими планами.

«Я готовлю потрясающий проект — модельную онлайн-школу для девушек по всему миру. Для меня очень ценна возможность делиться знаниями, полученными годами опыта работы моделью и я очень горжусь, получившимся продуктом», — добавила Анна.