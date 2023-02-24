Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
2 часа назад

Номер телефона Клавы Коки выложили в Сети

РИА "ФедералПресс"

Личный номер телефона певицы Клавы Коки выложили в интернет. Поклонники «завалили» артистку звонками, и она пожаловалась на их надоедливость.

Номер телефона Клавы Коки выложили в Сети
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Ребят, я в шоке! Еще этого мне не хватало накануне гастролей после суточных съемок. Мой номер опять слили. Замечательно! Нет сил с этим разбираться. Пользоваться телефоном невозможно», – заявила Клава Кока.

Артистка говорит, что поклонники буквально разрывают ее телефон, но она старается относиться к этом ситуации с юмором.

Кто-то из фанаток Клавы Коки просто кричит в трубку и не может связать и двух слов, а кто-то приглашает на свидание. Таких смельчаков певица уже прозвала мартовскими котиками, которые начали просыпаться.

Сам инцидент случился прямо во время гастролей артистки. После бессонной ночи Клаве Коке пришлось давать концерт в Орле, пишет Teleprogramma.pro.

Звёзды,Клава Кока,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий