Номер телефона Клавы Коки выложили в Сети

Личный номер телефона певицы Клавы Коки выложили в интернет. Поклонники «завалили» артистку звонками, и она пожаловалась на их надоедливость.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Ребят, я в шоке! Еще этого мне не хватало накануне гастролей после суточных съемок. Мой номер опять слили. Замечательно! Нет сил с этим разбираться. Пользоваться телефоном невозможно», – заявила Клава Кока.

Артистка говорит, что поклонники буквально разрывают ее телефон, но она старается относиться к этом ситуации с юмором.

Кто-то из фанаток Клавы Коки просто кричит в трубку и не может связать и двух слов, а кто-то приглашает на свидание. Таких смельчаков певица уже прозвала мартовскими котиками, которые начали просыпаться.