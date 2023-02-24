Селена Гомес покидает социальные сети: в чем дело?

Тема отношений с Джастином Бибером долгое время не отпускала Селену Гомес. И хотя роман звезд закончился в далеком 2018-м, поговаривают, у певицы до недавних пор были натянутые отношения с его женой Хейли. И вот несколько месяцев назад наконец прогремела новость о великом примирении: после долгой вражды красотки сфотографировались вместе. Казалось, эта глава жизни уже навсегда закрыта, но не тут-то было.

Фото: Super.ru Super.ru

Дело в том, что несколько дней назад в ТикТоке завирусилось старое видео, где Хейли изображает, как ее тошнит при упоминании Тейлор Свифт. И тут уже Селену задело за живое: она близко дружит с Тейлор аж с 2008 года — с тех далеких времен, когда каждая встречалась с одним из братьев Джонас. В общем, Гомес никак не могла пройти мимо вирусного ролика и отправилась в комментарии.

«Извините, моя подруга была и остается одной из лучших в игре», — подлила масла в огонь 30-летняя певица и актриса.

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Но фанаты Хейли не оценили такую дружескую поддержку и завалили Селену негативными комментариями. Хейт оказался настолько мощным, что звезда решила взять перерыв от социальных сетей. Об этом певица и актриса рассказала во время прямого эфира в ТикТоке.

«Я воздержусь от социальных сетей, потому что это немного глупо. Мне 30, я слишком стара для этого, — объяснила она свое решение. — Но я очень люблю вас, ребята, и мы скоро увидимся. Мне просто нужно отдохнуть от всего».