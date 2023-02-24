Прощен? Оксана Самойлова пустила Джигана к сыну

Оксана Самойлова продолжает молчать по поводу того, что происходит у них в отношениях с Джиганом. Звезда дала понять публике, что они не живут вместе, а Джиган проводит время в каком-то учреждении и ездит на студию записывать новые треки.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Вчера Джиган опубликовал снимок с сыном Давидом, и фанаты предположили, что Оксана все-таки подпустила рэпера к их ребенку. Сам Джиган явно не понимает, что у него в семье что-то не так. Он продолжает постить снимки с Оксаной и комментировать ей фото.

Напомним, в 2020 году семья была на грани развода. Тогда Самойлова рассказала, что узнала о многочисленных изменах Джигана и не готова с ним продолжать жить. Однако она простила мужа ради детей. В конце прошлого года они даже сыграли грандиозную свадьбу в честь их десятой годовщины.