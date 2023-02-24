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1 час назад

Прощен? Оксана Самойлова пустила Джигана к сыну

Popcake.tv

Оксана Самойлова продолжает молчать по поводу того, что происходит у них в отношениях с Джиганом. Звезда дала понять публике, что они не живут вместе, а Джиган проводит время в каком-то учреждении и ездит на студию записывать новые треки.

Прощен? Оксана Самойлова пустила Джигана к сыну
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Вчера Джиган опубликовал снимок с сыном Давидом, и фанаты предположили, что Оксана все-таки подпустила рэпера к их ребенку. Сам Джиган явно не понимает, что у него в семье что-то не так. Он продолжает постить снимки с Оксаной и комментировать ей фото.

Напомним, в 2020 году семья была на грани развода. Тогда Самойлова рассказала, что узнала о многочисленных изменах Джигана и не готова с ним продолжать жить. Однако она простила мужа ради детей. В конце прошлого года они даже сыграли грандиозную свадьбу в честь их десятой годовщины.

Поклонники предполагают, что это все очередной пиар-ход. Однако у Джигана явно не самое лучшее состояние. Его неоднократно видели около психдиспансера, а еще он стал выкладывать очередные странные сторис.

Звёзды,Оксана Самойлова,
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