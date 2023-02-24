Тодоренко в новом образе напомнила поклонникам цыганку

Новый образ примерила известная певица и телеведущая Регина Тодоренко. Свое перевоплощение она записала на видео и показала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Уже угадали, какой мой следующий образ на шоу "Маска"?» — обратилась Тодоренко к поклонникам.
Сначала она показала себя растрепанной и без макияжа, но потом перевоплотилась в брюнетку в ярко-красном наряде с оголенными плечами и животом.
Большинству фолловеров необычный вид телеведущей напомнил о цыганках из различных фильмов и песен. Некоторые увидели в ней других известных героинь и реально существовавших женщин.
«Эсмеральда»,
«Жади»,
«Похожи на героиню Светланы Тома в фильме «"Табор уходит в небо".
Классное перевоплощение!»,
«Цыганка Сэ-эра»,
«Вспомнился сериал "Кармелита"»,
«Ведьма?»,
«Покахонтас»,
«Моана»,
«Мата Хари», — написали юзеры в комментариях.
Один из подписчиков отметил, что Тодоренко очень идет темный цвет волос. Несколько других заявили, что со светлыми локонами ей гораздо лучше.
Телеведущая входит в состав жюри популярного шоу «Маска», новый сезон которого стартовал недавно. Для каждого эфира она подбирает необычный образ.
Ранее Тодоренко повторила знаменитый образ Одри Хепберн из фильма «Завтрак у Тиффани» и восхитила подписчиков.