Экс-супруг Арнтгольц: «Старичков всегда тянет на молоденьких!»

Звезда российских сериалов Иван Жидков в интервью изданию СтарХит рассказал о новых отношениях.
39-летний актер признался, что Мария (так зовут новую избранницу Ивана) младше него на 17 лет. Однако разница в возрасте, по мнению Жидкова, не нарушает идиллию в их паре. Марию он считает «своим человеком».
«Ну, старичков всегда тянет на молоденьких! Я старше на 17 лет, в хорошей форме, она тоже держится, поэтому считаем, что мы гармоничная пара», — пошутил актер.
Главным секретом хороших отношений экс-супруг Татьяны Арнтгольц считает желание проводить вместе много времени, делиться впечатлениями. Если партнерам в паре скучно друг с другом – это плохой знак.
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