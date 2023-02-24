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2 часа назад

Иван Жидков раскрыл имя новой возлюбленной, которая младше его на 17 лет

Мира Маркина

Звезда российских сериалов Иван Жидков в интервью изданию СтарХит рассказал о новых отношениях.

Экс-супруг Арнтгольц: «Старичков всегда тянет на молоденьких!»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

39-летний актер признался, что Мария (так зовут новую избранницу Ивана) младше него на 17 лет. Однако разница в возрасте, по мнению Жидкова, не нарушает идиллию в их паре. Марию он считает «своим человеком».

«Ну, старичков всегда тянет на молоденьких! Я старше на 17 лет, в хорошей форме, она тоже держится, поэтому считаем, что мы гармоничная пара», — пошутил актер.

Муж Катиной рассказал, как добивался ее

Главным секретом хороших отношений экс-супруг Татьяны Арнтгольц считает желание проводить вместе много времени, делиться впечатлениями. Если партнерам в паре скучно друг с другом – это плохой знак.

Ранее мы рассказывали о четырех красных флагах в отношениях.

Звёзды,Иван Жидков,Татьяна Арнтгольц,
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