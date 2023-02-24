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49 минут назад

Олег Газманов заявил о деградации музыкальной культуры

РИА "ФедералПресс"

Певец Олег Газманов заявил, что музыкальная культура России постепенно начинает деградировать, а национальный код песен уже исчезает. Артист уверен, что народную музыку нужно подстраивать под современные мотивы.

Олег Газманов заявил о деградации музыкальной культуры
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Фактически национальный ход наших песен почти исчез, и эти песни – они где-то там, в глубине народа», – говорит певец Олег Газманов.

Артист уверен, что музыкальное творчество – это результат воспитания, поэтому людям с детства нужно помогать правильно духовно развиваться.

Однако Газманов понимает, что привычной русской народной музыкой уже никого не удивишь. Поэтому артист предлагает подстраивать ее под современный лад, пишет «Пятый канал».

«Не частушки петь, а сделать что-то современное, чтобы был какой-то дизайн с точки зрения музыки, перспективы. Фольклор, к примеру, тоже можно совершенствовать», – говорит музыкант.

Звёзды,Олег Газманов,
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