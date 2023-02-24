Олег Газманов заявил о деградации музыкальной культуры

Певец Олег Газманов заявил, что музыкальная культура России постепенно начинает деградировать, а национальный код песен уже исчезает. Артист уверен, что народную музыку нужно подстраивать под современные мотивы.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Фактически национальный ход наших песен почти исчез, и эти песни – они где-то там, в глубине народа», – говорит певец Олег Газманов.

Артист уверен, что музыкальное творчество – это результат воспитания, поэтому людям с детства нужно помогать правильно духовно развиваться.

Однако Газманов понимает, что привычной русской народной музыкой уже никого не удивишь. Поэтому артист предлагает подстраивать ее под современный лад, пишет «Пятый канал».