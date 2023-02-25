Моника Беллуччи впервые вышла в свет после слухов о романе с Тимом Бертоном

Итальянская актриса Моника Беллуччи появилась на 48-й церемонии вручения наград национальной кинопремии Франции Cesar Film Awards. Соответствующие снимки появились в фотобанке Getty Images.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

58-летняя Моника Беллуччи пришла в концертный зал L'Olympia в Париже во всем красном. Актриса была одета в алое платье в пол с глубоким декольте, плиссированной юбкой и кейпом. Образ дополнили колье и клатч в тон к наряду.

Этот выход в свет стал для Моники Беллуччи первым после появления слухов о романе с 64-летним американским кинорежиссером Тимом Бертоном. Несколько дней назад папарацци засняли Беллуччи и Бертона в Париже — они шли под руку и целовались.

По данным журналистов, роман между актрисой и кинорежиссером завязался после встречи на 14-м кинематографическом фестивале имени братьев Люмьер, который прошел в октябре прошлого года во французском городе Лион. Там Бертон получил награду из рук Беллуччи.