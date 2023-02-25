Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+3° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Моника Беллуччи впервые вышла в свет после слухов о романе с Тимом Бертоном

Газета.Ruиещё 3

Итальянская актриса Моника Беллуччи появилась на 48-й церемонии вручения наград национальной кинопремии Франции Cesar Film Awards. Соответствующие снимки появились в фотобанке Getty Images.

Моника Беллуччи впервые вышла в свет после слухов о романе с Тимом Бертоном
Фото: Газета.RuГазета.Ru

58-летняя Моника Беллуччи пришла в концертный зал L'Olympia в Париже во всем красном. Актриса была одета в алое платье в пол с глубоким декольте, плиссированной юбкой и кейпом. Образ дополнили колье и клатч в тон к наряду.

Этот выход в свет стал для Моники Беллуччи первым после появления слухов о романе с 64-летним американским кинорежиссером Тимом Бертоном. Несколько дней назад папарацци засняли Беллуччи и Бертона в Париже — они шли под руку и целовались.

По данным журналистов, роман между актрисой и кинорежиссером завязался после встречи на 14-м кинематографическом фестивале имени братьев Люмьер, который прошел в октябре прошлого года во французском городе Лион. Там Бертон получил награду из рук Беллуччи.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Моника Беллуччи показала стройные ноги в чулках на обложке Vogue.

Звёзды,Моника Беллуччи,Тим Бертон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий