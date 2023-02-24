Фанаты не узнали Ким Кардашьян в новой рекламе ее белья

Фанаты Ким Кардашьян отметили, что звезда стала выглядеть иначе, чем раньше, увидев новые рекламные фото бренда нижнего белья SKIMS. Об этом сообщает Daily Mail.

В соцсетях принадлежащего Ким Кардашьян бренда появились фотографии его основательницы в белье новой линейки, запуск которой запланирован на ближайшее время. На снимках у Кардашьян длинные темные волосы с намеком на челку, губы выглядят более полными, а нос — более тонким, чем прежде.