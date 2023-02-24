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2 часа назад

Фанаты не узнали Ким Кардашьян в новой рекламе ее белья

Газета.Ru

Фанаты Ким Кардашьян отметили, что звезда стала выглядеть иначе, чем раньше, увидев новые рекламные фото бренда нижнего белья SKIMS. Об этом сообщает Daily Mail.

Фанаты не узнали Ким Кардашьян в новой рекламе ее белья
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В соцсетях принадлежащего Ким Кардашьян бренда появились фотографии его основательницы в белье новой линейки, запуск которой запланирован на ближайшее время. На снимках у Кардашьян длинные темные волосы с намеком на челку, губы выглядят более полными, а нос — более тонким, чем прежде.

«Одета для отдыха. Новые сексуальные силуэты изготовлены из нашего комфортного хлопкового трикотажа и поступят в продажу завтра», — говорится в подписи к снимкам.

Подписчики звезды, однако, обратили внимание не на одежду, а на лицо знаменитости.

«Вы выглядите на 10 лет моложе с темными волосами»,

«Ее лицо выглядит настолько иначе...»,

«Меган Фокс, это не ты?»,

«Ким Кардашьян, тебя тут с трудом можно узнать. Впрочем, я все равно тебя люблю, особенно твой интеллект», — написали фанаты звезды.

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