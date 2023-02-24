Фанаты не узнали Ким Кардашьян в новой рекламе ее белья

Фанаты Ким Кардашьян отметили, что звезда стала выглядеть иначе, чем раньше, увидев новые рекламные фото бренда нижнего белья SKIMS. Об этом сообщает Daily Mail.
В соцсетях принадлежащего Ким Кардашьян бренда появились фотографии его основательницы в белье новой линейки, запуск которой запланирован на ближайшее время. На снимках у Кардашьян длинные темные волосы с намеком на челку, губы выглядят более полными, а нос — более тонким, чем прежде.
«Одета для отдыха. Новые сексуальные силуэты изготовлены из нашего комфортного хлопкового трикотажа и поступят в продажу завтра», — говорится в подписи к снимкам.
Подписчики звезды, однако, обратили внимание не на одежду, а на лицо знаменитости.
«Вы выглядите на 10 лет моложе с темными волосами»,
«Ее лицо выглядит настолько иначе...»,
«Меган Фокс, это не ты?»,
«Ким Кардашьян, тебя тут с трудом можно узнать. Впрочем, я все равно тебя люблю, особенно твой интеллект», — написали фанаты звезды.