Дуа Липа встречается с бывшим парнем другой поп-звезды: кто он

Когда-то Дуа Липа и Рита Ора считались близкими подругами. Обе родом из Косово, обе любят экстравагантные наряды и зажигательные треки... Но их пути разошлись, после того как Дуа опрометчиво записала свой хит «One Kiss» вместе с бывшим парнем Риты — диджеем Келвином Харрисом. Дуа, уже однажды испортив дружбу, похоже не собирается учиться на своих ошибках: теперь ее заинтересовал еще один экс Риты.

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Ходят слухи, что певица, год назад расставшаяся с братом Джиджи и Беллы Анваром Хадидом, теперь встречается с бывшим парнем Оры Роменом Гаврасом. Вместе их заметили на афтепати премии BAFTA, после которой они сели в одну машину с шофером. «Они тайно общаются в течение нескольких месяцев. Им нравится проводить время вместе, и у них много общего. Дуа знает, как важно найти кого-то, кто понимает специфику ее жизни, и она чувствует, что Ромен с ней на одной волне. Они оба действительно творческие люди», — рассказал инсайдер газете The Sun. И добавил, что влюбленные познакомили друг друга со своими близкими на зимних каникулах, а значит, у них все действительно серьезно

Что же до Риты, то с ней Ромен встречался шесть месяцев в 2021 году, но пара рассталась из-за несовпадающих рабочих графиков. Тогда певица не могла часто видеться с бойфрендом из-за съемок в австралийском «Голосе». Зато с новозеландским режиссером Тайкой Вайтити — пожалуйста. Так что сомневаемся, что певица расстроится из-за нового романа бывшей подруги: Рита и Тайка буквально на каждой красной дорожке демонстрируют семейное счастье.

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