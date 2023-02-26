Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+2° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Дуа Липа встречается с бывшим парнем другой поп-звезды: кто он

Super.ruиещё 1

Когда-то Дуа Липа и Рита Ора считались близкими подругами. Обе родом из Косово, обе любят экстравагантные наряды и зажигательные треки... Но их пути разошлись, после того как Дуа опрометчиво записала свой хит «One Kiss» вместе с бывшим парнем Риты — диджеем Келвином Харрисом. Дуа, уже однажды испортив дружбу, похоже не собирается учиться на своих ошибках: теперь ее заинтересовал еще один экс Риты.

Дуа Липа встречается с бывшим парнем другой поп-звезды: кто он
Фото: Super.ruSuper.ru

Ходят слухи, что певица, год назад расставшаяся с братом Джиджи и Беллы Анваром Хадидом, теперь встречается с бывшим парнем Оры Роменом Гаврасом. Вместе их заметили на афтепати премии BAFTA, после которой они сели в одну машину с шофером. «Они тайно общаются в течение нескольких месяцев. Им нравится проводить время вместе, и у них много общего. Дуа знает, как важно найти кого-то, кто понимает специфику ее жизни, и она чувствует, что Ромен с ней на одной волне. Они оба действительно творческие люди», — рассказал инсайдер газете The Sun. И добавил, что влюбленные познакомили друг друга со своими близкими на зимних каникулах, а значит, у них все действительно серьезно

Что же до Риты, то с ней Ромен встречался шесть месяцев в 2021 году, но пара рассталась из-за несовпадающих рабочих графиков. Тогда певица не могла часто видеться с бойфрендом из-за съемок в австралийском «Голосе». Зато с новозеландским режиссером Тайкой Вайтити — пожалуйста. Так что сомневаемся, что певица расстроится из-за нового романа бывшей подруги: Рита и Тайка буквально на каждой красной дорожке демонстрируют семейное счастье.

Super.ru

А теперь чуть поподробнее про нового избранника Дуа Липы: Ромен Гаврас — французский кинорежиссер и сценарист греческого происхождения. На его счету несколько полнометражных фильмов и множество музыкальных клипов, в том числе для Канье Уэста, Jay-Z, певицы M.I.A., Алекса Тернера и других. Ну а вкус у мужчины явно прослеживается: в его сердце только роскошные косоварки!

Звёзды,Самые сексуальные,Анвар Хадид,Алекс Тернер,Рита Ора,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий