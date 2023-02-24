Анна Седокова объяснила, как справляется с домашним хаосом

Недавно экс-участница группы «ВИА Гра» призналась, что не справляется с домашними делами, свалившимися на нее после отъезда мужа. Каждое утро ее супруг, баскетболист Янис Тимма, просыпался в 6:30, гулял с двумя собаками, а потом отвозил ребенка в школу. Сейчас он находится в деловой поездке, и все эти обязанности легли на хрупкие плечи Анны. Совмещать такой график с карьерой и собственным бизнесом практически нереально — неудивительно, что недавно певица не смогла сдержать слез и расплакалась прямо посреди улицы.

Фото: Super.ru Super.ru

Но, к счастью, кризис миновал: Анна взяла себя в руки и укротила царящий в доме хаос. Преодолеть стресс и справиться с ситуацией певице помогли три принципа, которыми она щедро поделилась с подписчиками.

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Принцип первый: помните, что на все нужно время. Невозможно моментально навести порядок в квартире, выстроить отношения с ребенком, выдрессировать собаку и прочее. Делайте каждый день понемногу — и вы увидите результат.

Принцип второй: играйте по своим правилам. То, что работает для другого человека, возможно, совершенно не работает для вас. Создавайте собственные схемы, которые позволят вам справиться с ситуацией, предлагает Анна. И в качестве примера приводит график выгула собаки, который установил ее муж, а ее категорически не устраивал.

«Сейчас я приучила Бу гулять на два часа позднее, не в 6:30, а в 8. Это дает мне возможность не начинать свой день с нервов и переживаний, а спокойно начать его с общения с ребенком и вкусного кофе. Мир человека не должен крутиться даже вокруг самой лучшей собаки и тем более ее какашек!» — написала Анна в запрещенной соцсети.

Третий принцип: не копите маленькие задачи, потому что потом с ними будет еще тяжелее разобраться. Видите грязную кружку — помойте, ребенку надо решить задачу по математике — сядьте и помогите. Звучит как ваш персональный кошмар? Тогда возьмите на заметку пять нехитрых правил, которые помогут в борьбе с прокрастинацией.