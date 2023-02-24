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1 час назад

Приставы арестовали Porsche Анастасии Заворотнюк из-за долга матери

runews24.ru

Несмотря на то, что иномарка была куплена актрисой, владельцем Porsche по документам является ее мама. А у Валентины Борисовны, как оказалось, есть непогашенный долг в 127 тыс. рублей, предположительно такая сумма набежала за несколько лет неуплаты за ЖКУ.

Приставы арестовали Porsche Анастасии Заворотнюк из-за долга матери
Фото: runews24.rurunews24.ru

Если в ближайшее время долг не погасить, то автомобиль уйдет на торги, сообщает kp.ru.

Исходя из обычной практики, залоговое имущество всегда продается дешевле реальной стоимости, часть денег уходит в счет погашения долга, а остаток возвращается владельцу.

Звёзды,Анастасия Заворотнюк,
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