Приставы арестовали Porsche Анастасии Заворотнюк из-за долга матери

Несмотря на то, что иномарка была куплена актрисой, владельцем Porsche по документам является ее мама. А у Валентины Борисовны, как оказалось, есть непогашенный долг в 127 тыс. рублей, предположительно такая сумма набежала за несколько лет неуплаты за ЖКУ.
Если в ближайшее время долг не погасить, то автомобиль уйдет на торги, сообщает kp.ru.
Исходя из обычной практики, залоговое имущество всегда продается дешевле реальной стоимости, часть денег уходит в счет погашения долга, а остаток возвращается владельцу.