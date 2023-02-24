Приставы арестовали Porsche Анастасии Заворотнюк из-за долга матери

Несмотря на то, что иномарка была куплена актрисой, владельцем Porsche по документам является ее мама. А у Валентины Борисовны, как оказалось, есть непогашенный долг в 127 тыс. рублей, предположительно такая сумма набежала за несколько лет неуплаты за ЖКУ.