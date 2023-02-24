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1 час назад

Лободу заподозрили в третьей беременности

WomanHit.ru

Певица представила новый клип, где у нее виден округлившийся живот

Лободу заподозрили в третьей беременности
Фото: 0WomanHit.ru - МК0WomanHit.ru - МК

Еще в января появились слухи, что Светлана Лобода снова беременна. Эти разговоры пошли после публикации одного из снимков певицы, где у нее виден округлившийся живот. А теперь Лобода представила на суд публики новый клип, где также видны изменившиеся формы.

Поклонники тут же стали поздравлять певицу с грядущим событием. Сама она, впрочем, слухи комментировать не стала. Напомним, Лобода, которой сейчас 40 лет, воспитывает двух дочек — 11-летнюю Евангелину и 4-летнюю Тильду. Долгое время ходили слухи, что отцом младшей наследницы звезды является немецкий исполнитель Тилль Линдеманн, однако эта информация оказалась ложной.

Звёзды,Светлана Лобода,
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