Лободу заподозрили в третьей беременности

Певица представила новый клип, где у нее виден округлившийся живот

Фото: 0WomanHit.ru - МК 0WomanHit.ru - МК

Еще в января появились слухи, что Светлана Лобода снова беременна. Эти разговоры пошли после публикации одного из снимков певицы, где у нее виден округлившийся живот. А теперь Лобода представила на суд публики новый клип, где также видны изменившиеся формы.