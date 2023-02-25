Актриса Екатерина Климова показала 16-летнего сына от Игоря Петренко

Российская актриса Екатерина Климова редко пускает в свою семью посторонних. Артистка предпочитает хранить личное в тайне и делится лишь изредка. В этот раз Климова показала, как выглядит подросший сын Игоря Петренко.

Фото: Рег_2x2.su (Благовещенск) Рег_2x2.su (Благовещенск)

С момента рождения Матвея уже прошло 16 лет. И если раньше говорили, что сын – вылитый Игорь Петренко, то теперь сходство очевидно. Парень не мелькает в соцсетях, а его фотографии становятся предметом жарких обсуждений.

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Екатерина Климова опубликовала свежее фото сына. Парень лежит на диване в обнимку с котом и с прищуром смотрит в объектив.

СМИ уже отметили, что Матвей похож и на отца, и на популярного исполнителя Энрике Иглесиаса. А вот от Екатерины Климовой молодой человек унаследовал роскошную шевелюру и фотогеничность.

Известно, что сын Екатерины Климовой и Игоря Петренко учится в элитной в Ломоносовской школе. Её же посещает и младший сын актёров.

Напомним, Матвею было шесть лет, когда знаменитости развелись. Но Екатерина Климова никогда не запрещала мальчику общаться с отцом. Сыновья остались жить с ней, а Игорь Петренко ушёл в новую семью. Там у него родились три дочери.