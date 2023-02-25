Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+1° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
3 часа назад

Актриса Екатерина Климова показала 16-летнего сына от Игоря Петренко

2x2.su

Российская актриса Екатерина Климова редко пускает в свою семью посторонних. Артистка предпочитает хранить личное в тайне и делится лишь изредка. В этот раз Климова показала, как выглядит подросший сын Игоря Петренко.

Актриса Екатерина Климова показала 16-летнего сына от Игоря Петренко
Фото: Рег_2x2.su (Благовещенск)Рег_2x2.su (Благовещенск)

С момента рождения Матвея уже прошло 16 лет. И если раньше говорили, что сын – вылитый Игорь Петренко, то теперь сходство очевидно. Парень не мелькает в соцсетях, а его фотографии становятся предметом жарких обсуждений.

Соцсети

Екатерина Климова опубликовала свежее фото сына. Парень лежит на диване в обнимку с котом и с прищуром смотрит в объектив.

СМИ уже отметили, что Матвей похож и на отца, и на популярного исполнителя Энрике Иглесиаса. А вот от Екатерины Климовой молодой человек унаследовал роскошную шевелюру и фотогеничность.

Известно, что сын Екатерины Климовой и Игоря Петренко учится в элитной в Ломоносовской школе. Её же посещает и младший сын актёров.

Напомним, Матвею было шесть лет, когда знаменитости развелись. Но Екатерина Климова никогда не запрещала мальчику общаться с отцом. Сыновья остались жить с ней, а Игорь Петренко ушёл в новую семью. Там у него родились три дочери.

Как писал ранее портал 2х2.su, Игорь Петренко задолжал по алиментам на детей крупную сумму Екатерине Климовой. Позже оказалось, что артист расплатился с долгом на сыновей, осталось у него около 60 тысяч рублей.

Звёзды,Энрике Иглесиас,Игорь Петренко,Екатерина Климова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий