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3 часа назад

На Леди Гагу подала в суд женщина, покушавшаяся на ее жизнь

Диана Товсепова

Женщина, которая вернула собак поп-звезды Леди Гаги после того, как они были украдены в 2021 году, подала в суд на артистку за невыплату вознаграждения в размере 500 тысяч долларов. Как утверждает женщина, Гага обещала такую сумму вознаграждения.

На Леди Гагу подала в суд женщина, покушавшаяся на ее жизнь
Фото: Кадр из фильма "Дом Гуччи"Кадр из фильма "Дом Гуччи"

В феврале 2021 года два французских бульдога Гаги, Коджи и Густав, были украдены в ходе ограбления. В ходе ограбления был застрелен помощник Гаги. В апреле 2021 года в связи с ограблением были арестованы пять человек, в том числе Дженнифер Макбрайд, которая в конце концов сдала собак. После того, как Макбрайд сдала собак, полиция Лос-Анджелеса обнаружила, что у нее были отношения с отцом одного из мужчин, арестованных за ограбление.

Макбрайд была арестована за соучастие в покушении на убийство, а в декабре 2022 года она не оспаривала один пункт обвинения в получении украденного имущества. По данным LA Times, она была приговорена к двум годам условно.

В 2021 году несколько СМИ сообщили, что Леди Гага предложила 500 000 долларов тому, кто вернет ее собак «без вопросов».

В новом иске, полученном BuzzFeed News, Макбрайд утверждала, что не получила вознаграждение. В иске говорится, что Гага «обманула» Макбрайд, «дав обещание без намерения выполнить».

Далее в иске утверждается, что Макбрайд понесла компенсационные убытки, боль и страдания, душевные страдания и потерю удовольствия от жизни в результате того, что не получила 500 000 долларов.

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