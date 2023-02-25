Прохор Шаляпин сказал, что боится ездить на такси и предпочитает метро

Знаменитый волгоградский певец в эфире шоу «Звезды сошлись» признался, что редко ездит на такси из-за страха.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Артист рассказал, что в детстве он попадал в аварию и сегодня предпочитает пользоваться общественным транспортом, несмотря на наличие автомобиля.

– На такси я редко езжу, – заявил волгоградец. – У меня начинают трястись руки. Водитель сидит, разговаривает по телефону, куда-то смотрит. Мне страшно.

При этом Прохор Шаляпин отметил, что в метро его не узнают, поскольку он надевает маску и капюшон.