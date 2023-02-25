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3 часа назад

Прохор Шаляпин сказал, что боится ездить на такси и предпочитает метро

Волгоградская правда

Знаменитый волгоградский певец в эфире шоу «Звезды сошлись» признался, что редко ездит на такси из-за страха.

Прохор Шаляпин сказал, что боится ездить на такси и предпочитает метро
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Артист рассказал, что в детстве он попадал в аварию и сегодня предпочитает пользоваться общественным транспортом, несмотря на наличие автомобиля.

– На такси я редко езжу, – заявил волгоградец. – У меня начинают трястись руки. Водитель сидит, разговаривает по телефону, куда-то смотрит. Мне страшно.

При этом Прохор Шаляпин отметил, что в метро его не узнают, поскольку он надевает маску и капюшон.

– Я знаю миллиардеров, которые ездят на метро. Это роскошь города, а не признак того, что ты бедный, – подчеркнул певец.

Звёзды,Прохор Шаляпин,
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