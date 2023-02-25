Звезда "Игры престолов" Мэйси Уильямс рассталась с бойфрендом после 5 лет отношений

Звезда сериала «Игра престолов» Мэйси Уильямс рассталась во своим бойфрендом Рубеном Селби после пятилетнего романа, сообщает Page Six.
Уильямс и Селби заявили о прекращении романтических отношений в своих соцсетях.
«Конец эры. Мы с Рубеном приняли решение расстаться», — написала актриса и попросила поклонников не досаждать ей и Рубену лишними расспросами.
Исполнительница роли Арьи Старк отметила, что с тех пор, как она встретила Селби, их «связь всегда была важной частью их карьер… и так будет продолжаться».
Рубен Селби далек от мира большого кино. Он является одним и сооснователей модельного агентства Contact Agency. Компания называет себя «платформой для следующего поколения моделей».