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1 час назад

Звезда "Игры престолов" Мэйси Уильямс рассталась с бойфрендом после 5 лет отношений

Газета.Ru

Звезда сериала «Игра престолов» Мэйси Уильямс рассталась во своим бойфрендом Рубеном Селби после пятилетнего романа, сообщает Page Six.

Звезда "Игры престолов" Мэйси Уильямс рассталась с бойфрендом после 5 лет отношений
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Уильямс и Селби заявили о прекращении романтических отношений в своих соцсетях.

«Конец эры. Мы с Рубеном приняли решение расстаться», — написала актриса и попросила поклонников не досаждать ей и Рубену лишними расспросами.

Исполнительница роли Арьи Старк отметила, что с тех пор, как она встретила Селби, их «связь всегда была важной частью их карьер… и так будет продолжаться».

Рубен Селби далек от мира большого кино. Он является одним и сооснователей модельного агентства Contact Agency. Компания называет себя «платформой для следующего поколения моделей».

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