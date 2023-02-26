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1 час назад

Лера Кудрявцева опровергла слухи о разладе с мужем

New Magazineиещё 3

Лера Кудрявцева не любит делиться подробностями своей личной жизни, поэтому и семейные снимки в ее социальных сетях появляются крайне редко. В основном, женщина показывает своих друзей. Однако недавно артистка все же показала свою семью в полном составе.

Лера Кудрявцева опровергла слухи о разладе с мужем
Фото: New MagazineNew Magazine
New Magazine

Вместе со своим супругом Игорем Макаровым и их общей дочерью Марией, Лера посетила ресторан русской кухни «Царская охота». «Мама, папа, доченька», — подписала кадр телеведущая.

Некоторые заметили, что Игорь Макаров не отличался особой радостью на снимке и заподозрили, что в семье произошел разлад.

«Что-то папа такой серьезный», «Видно парня тяготит мадам в возрасте», «Папа счастливым не выглядит», «Лера, вам очень больно, уходят и от красивых, и от умных, и от нежных и некогда любимых», — пишут комментаторы.

Однако Лера Кудрявцева опровергла домыслы своих подписчиков.

«В вашу голову даже мысли не приходит, что все намного иначе, чем вы писали? У вас сценарий стереотипный, но это не мой сценарий», — пишет Лера.

Стоит отметить, что о разладе в семье заговорили еще в 2022 году. Тогда Кудрявцева призналась, что ее супруг хоккеист лишился нескольких контрактов, из-за чего большая часть финансовых расходов легла на плечи телеведущей. А прошлым летом Лера улетела отдыхать в Болгарию без супруга. А по прилету устроила праздник в честь дня рождения дочки. На фотографиях мужчина не был замечен. Так, фолловеры решили, что спортсмен не был приглашен на вечеринку. Однако совместное фото дает понять, что в семье все хорошо.

Фото: социальные сети.

Звёзды,Игорь Макаров,Лера Кудрявцева,
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