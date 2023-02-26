Лера Кудрявцева опровергла слухи о разладе с мужем

Лера Кудрявцева не любит делиться подробностями своей личной жизни, поэтому и семейные снимки в ее социальных сетях появляются крайне редко. В основном, женщина показывает своих друзей. Однако недавно артистка все же показала свою семью в полном составе.
Вместе со своим супругом Игорем Макаровым и их общей дочерью Марией, Лера посетила ресторан русской кухни «Царская охота». «Мама, папа, доченька», — подписала кадр телеведущая.
Некоторые заметили, что Игорь Макаров не отличался особой радостью на снимке и заподозрили, что в семье произошел разлад.
«Что-то папа такой серьезный», «Видно парня тяготит мадам в возрасте», «Папа счастливым не выглядит», «Лера, вам очень больно, уходят и от красивых, и от умных, и от нежных и некогда любимых», — пишут комментаторы.
Однако Лера Кудрявцева опровергла домыслы своих подписчиков.
«В вашу голову даже мысли не приходит, что все намного иначе, чем вы писали? У вас сценарий стереотипный, но это не мой сценарий», — пишет Лера.
Стоит отметить, что о разладе в семье заговорили еще в 2022 году. Тогда Кудрявцева призналась, что ее супруг хоккеист лишился нескольких контрактов, из-за чего большая часть финансовых расходов легла на плечи телеведущей. А прошлым летом Лера улетела отдыхать в Болгарию без супруга. А по прилету устроила праздник в честь дня рождения дочки. На фотографиях мужчина не был замечен. Так, фолловеры решили, что спортсмен не был приглашен на вечеринку. Однако совместное фото дает понять, что в семье все хорошо.
Фото: социальные сети.