Яна Рудковская объяснила, почему сестры Кардашьян "сдули бедра"

Она рассказала, что худоба была в моде в 2000-х и 2010-х, после чего на подиумы пришел тренд на полноту. «Я помню, как в Москве в нулевые и даже в десятые девочки морили себя голодом, поедая в ресторанах несчастный листик салата. Все сидели на жестких диетах, чтобы оставаться худыми. Самыми популярными были присказки, что «лучшая диета — не жрать» и еще «нет ничего вкуснее, чем чувствовать себя худой». Золотой стандарт имени Кейт Мосс правил балом, и не дай Бог представители агентства найдут, за что ухватить модель на кастинге. И уже конец десятых — начало двадцатых принесли нам plus-size моделей. Victoria's Secret изменил стандарты «ангелов», а топ-моделей в стиле Кейт Мосс теперь могут, оказывается, не утвердить на Неделю моды», — объяснила она.