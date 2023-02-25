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2 часа назад

Яна Рудковская объяснила, почему сестры Кардашьян "сдули бедра"

Газета.Ru

Продюсер, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская объяснила, что сестры Кардашьян «сдули бедра», предчувствуя возвращение тренда на худобу. Соответствующую публикацию она сделала в своем Telegram-канале.

Яна Рудковская объяснила, почему сестры Кардашьян "сдули бедра"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В этом сезоне сестры Джиджи и Белла Хадид пропустили мировые Недели моды. В прессе принялись обсуждать, что моделей не пригласили принять участие в показах из-за их чрезмерной худобы.

«Кто бы мог подумать, что однажды на подиум не будут брать «слишком худых» моделей», — удивилась Яна Рудковская.

Она рассказала, что худоба была в моде в 2000-х и 2010-х, после чего на подиумы пришел тренд на полноту. «Я помню, как в Москве в нулевые и даже в десятые девочки морили себя голодом, поедая в ресторанах несчастный листик салата. Все сидели на жестких диетах, чтобы оставаться худыми. Самыми популярными были присказки, что «лучшая диета — не жрать» и еще «нет ничего вкуснее, чем чувствовать себя худой». Золотой стандарт имени Кейт Мосс правил балом, и не дай Бог представители агентства найдут, за что ухватить модель на кастинге. И уже конец десятых — начало двадцатых принесли нам plus-size моделей. Victoria's Secret изменил стандарты «ангелов», а топ-моделей в стиле Кейт Мосс теперь могут, оказывается, не утвердить на Неделю моды», — объяснила она.

Однако, по словам Рудковской, тренд на худобу вернется в самое ближайшее время.

«Все циклично. Не зря весь выводок Кардашьян сдул бедра, бока, щеки (с уколами или без, без разницы). Скоро худоба вернется и если не будет царствовать как прежде, то хотя бы перестанет восприниматься как что-то по умолчанию нездоровое», — заключила она.

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