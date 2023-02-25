СМИ: Леонардо ДиКаприо снова встречается с Джиджи Хадид

Кажется, Леонардо ДиКаприо всерьез воспринял критику, которая обрушилась на него после слухов о романе с юной моделью. Возможно, поэтому кинозвезда пытается восстановить свои отношения с Джиджи Хадид. По крайне мере об этом трубят уже все западные СМИ, а заодно и все фанаты этой красивой, но несостоявшейся пары. Напомним, Лео и Джиджи тихо расстались в конце прошлого года: по сообщению инсайдеров, оба не хотели ничего серьезного несмотря на большую обоюдную симпатию. К тому же главный приоритет Хадид — это ее дочь, да и под тусовочный график ДиКаприо подстраиваться она не готова.

Фото: Super.ru Super.ru

Но вот не прошло и пары месяцев, как голубков снова заметили в одном ресторане. Совпадение? Не думаем! Сегодня ночью 48-летнего актера и 27-летнюю модель сфотографировали на выходе из ресторана в Милане. Они прибыли туда около полуночи и покинули заведение примерно через час — с разницей в 10 минут, причем заметно смутились, когда папарацци застукали их вместе. Как сообщил инсайдер таблоида PageSix, Лео и Джиджи сидели рядом друг с другом в баре перед торжественным ужином в честь дня рождения главного редактора британского Vogue Эдварда Эннинфула, мило беседовали и улыбались.

Но, увы и ах, на этом романтический вечер и закончился: ДиКаприо отправился на прогулку по городу в компании друга, а Хадид поехала в отель, чтобы отдохнуть перед ранним показом в рамках Недели моды в Милане.