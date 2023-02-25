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2 часа назад

Актриса Гвинет Пэлтроу выложила редкий снимок с сыном

Мира Маркина

Американская актриса и писательница Гвинет Пэлтроу опубликовала фотографию с сыном Мозесом. Пост появился в ее личном блоге в социальных сетях.

Актриса Гвинет Пэлтроу выложила редкий снимок с сыном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пэлтроу неоднократно говорила, что Мозесу не нравится фотографироваться. Тем не менее иногда подросток делает исключения.

Соцсети

Сыну Гвинет Пэлтроу 16 лет, его отец — вокалист группы Coldplay Крис Мартин, с которым актриса в разводе. У них также есть 18-летняя общая дочь Эппл.

Актриса Ольга Кабо выложила редкое фото с отцом

Артисты были женаты более 10 лет. С 2014 по 2016 год супруги разводились: это решение, по их словам, было "осознанным". Сейчас Гвинет Пэлтроу в браке с продюсером Брэдом Фэлчаком, а у Криса Мартина романтические отношения с Дакотой Джонсон, которая известна ролью в “Пятидесяти оттенках серого.

Ранее Гвинет Пэлтроу выкладывала фото в купальнике.

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