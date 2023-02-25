Певица Ольга Серябкина опубликовала фото в купальнике

Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина продемонстрировала фигуру в открытом купальнике. Фото с отдыха в Алтае появилось в ее личном блоге в социальных сетях.

На фотографии Ольга в раздельном светло-бежевом купальнике, волосы убраны. На фоне — хвойное дерево и снег. По словам певицы, снимок сделан в бане.

"Эх, смотрю на алтайские фотки, особенно эти из бани, и понимаю, насколько важно отключаться от всех дел и отдыхать. Иногда хотя бы", — прокомментировала снимок Серябкина.

Фигура Серябкиной изменилась, когда в 2021 году на свет появился сын Лука, однако ей удалось быстро восстановиться. Для этого ей не пригодились препараты для похудения: артистка говорит, что достаточно не переедать и отказаться от приемов пищи после 18:00.