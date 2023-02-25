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2 часа назад

Певица Ольга Серябкина опубликовала фото в купальнике

Мира Маркина

Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина продемонстрировала фигуру в открытом купальнике. Фото с отдыха в Алтае появилось в ее личном блоге в социальных сетях.

Певица Ольга Серябкина опубликовала фото в купальнике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На фотографии Ольга в раздельном светло-бежевом купальнике, волосы убраны. На фоне — хвойное дерево и снег. По словам певицы, снимок сделан в бане.

"Эх, смотрю на алтайские фотки, особенно эти из бани, и понимаю, насколько важно отключаться от всех дел и отдыхать. Иногда хотя бы", — прокомментировала снимок Серябкина.

Соцсети

Фигура Серябкиной изменилась, когда в 2021 году на свет появился сын Лука, однако ей удалось быстро восстановиться. Для этого ей не пригодились препараты для похудения: артистка говорит, что достаточно не переедать и отказаться от приемов пищи после 18:00.

Муж телеведущей Светланы Бондарчук опубликовал ее фото в купальнике

Ранее стало известно, сколько стоит новый особняк Ольги Серябкиной.

Звёзды,Ольга Серябкина,Светлана Бондарчук,
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