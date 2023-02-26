Катя Гордон рассказала об отношении к фигуре после третьих родов

Большинство женщин после родов мечтают скорее вернуться в идеальную форму, начинают сидеть на диетах и заниматься спортом. Не собирается этого делать правозащитник Катя Гордон, об этом она рассказала сама.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Адвокат Катя Гордон в ноябре прошлого года стала мамой в третий раз, родив еще одного сына. Теперь правозащитник считается многодетной и очень этим гордится. Катя уже вернулась к работе, ее аккаунт в социальной сети во многом посвящен рабочим вопросам, так как Гордон не может представить своей жизни без защиты интересов женщин.

Но не только деловые моменты заботят женщину, ее, как и любую из нас, волнует фигура, которая после беременности и родов закономерно меняется. Кому-то очень везет и через две недели после родов фигура возвращается в то же состояние, что и до беременности, но 42-летняя Катя признается, что после третьих родов этот процесс не так легок, как ранее. Но Гордон и относится к этому иначе.

«После третьего ребенка живот уходит сложнее, худеть становится трудно… но ты сам, а главное муж… начинаешь любить себя в новом свойстве и форме. Да, я почти модель х+, и меня ничего не заставит вставать в пять утра на зарядку и жалеть о том, что моя матка выносила троих. Мне нравится тратить себя», — честно призналась Гордон.