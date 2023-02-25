Светлана Ходченкова скрывает нового возлюбленного

Светлана Ходченкова — одна из самых закрытых актрис. Она не любит распространяться о своей личной жизни. Она считает, что информация о романах в прессе может помешать зрителям воспринимать ее на киноэкране. Однако на днях папарацци удалось заснять актрису с очередным мужчиной. Похоже, что звезда «Благословите женщину» снова не одинока. Актриса появилась на премьере триллера «Бешенство» не одна, а в компании таинственного незнакомца. При этом пара не фотографировалась вместе, старались держаться друг от друга подальше. А мужчина оделся так, что его лицо и вовсе нельзя было разглядеть: в кепке и очках.

Фото: New Magazine New Magazine

После премьеры Ходченкова отправилась со спутником в один из московских ресторанов на романтический ужин. Парочка уединилась в отдельной комнате с приглушенным светом. А после ужина они вдвоем отправились в апартаменты Светланы в ЖК «Москва-Сити».

Некоторые подметили сходство нового избранника актрисы с Игорем Верником. Свои новые отношения актриса пока никак не комментирует. Однако намекает, что не свободна. Так, в январе Светлана разместила на своей страничке в социальной сети фото из отпуска. Она делала снимки на Мальдивах явно намекая, что проводит отпуск не одна, а в компании мужчины.