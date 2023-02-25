Хакамада показала трогательное фото с особенной дочерью

Российский политик Ирина Хакамада никогда не боялась говорить о трудностях, которые пережила. Никогда женщина не скрывала и то, что воспитывает особенную дочь – Марию, у которой после рождения диагностировали синдром Дауна.
Напомним, Ирина Хакамада родила Машу в четвёртом браке.
Даже после постановки диагноза политик не опустила руки и сделала всё, чтобы девочка чувствовала себя полноценным членом общества.
СМИ отмечают, что Маша реализовалась как модель и актриса, она ведёт активный образ жизни.
Ирина Хакамада часто путешествует со своей дочкой, а вот фото достаточно редко публикует.
На днях в своём Telegram-канале Ирина Хакамада опубликовала фото с дочкой – на снимке женщина прижимает девушку к груди.
Момент, - подписала Хакамада фото с дочкой.
Комментарии к снимку женщина отключила, но даже по реакциям понятно, что подписчики рады были увидеть такой нежный момент.
Напомним, в 2021 году Ирина Хакамада и Мария пережили смерть Владимира Сиротинского, супруга политика.