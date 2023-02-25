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1 час назад

Ирина Хакамада показала трогательное фото с особенной дочерью

2x2.su

Российский политик Ирина Хакамада никогда не боялась говорить о трудностях, которые пережила. Никогда женщина не скрывала и то, что воспитывает особенную дочь – Марию, у которой после рождения диагностировали синдром Дауна.

Хакамада показала трогательное фото с особенной дочерью
Фото: 1Рег_2x2.su1Рег_2x2.su

Напомним, Ирина Хакамада родила Машу в четвёртом браке.

Даже после постановки диагноза политик не опустила руки и сделала всё, чтобы девочка чувствовала себя полноценным членом общества.

СМИ отмечают, что Маша реализовалась как модель и актриса, она ведёт активный образ жизни.

Ирина Хакамада часто путешествует со своей дочкой, а вот фото достаточно редко публикует.

Соцсети

На днях в своём Telegram-канале Ирина Хакамада опубликовала фото с дочкой – на снимке женщина прижимает девушку к груди.

Момент, - подписала Хакамада фото с дочкой.

Комментарии к снимку женщина отключила, но даже по реакциям понятно, что подписчики рады были увидеть такой нежный момент.

Напомним, в 2021 году Ирина Хакамада и Мария пережили смерть Владимира Сиротинского, супруга политика.

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