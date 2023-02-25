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1 час назад

Катя Лель пережила настоящий ужас на Бали

Суть событий

Певица Кати Лель рассказала о страшной ночи, которую пережила во время отдыха на экзотическом острове. Наверняка популярная исполнительница не рассчитывала на подобные злоключения, когда приобретала туристическую путевку.

Катя Лель пережила настоящий ужас на Бали
Фото: Суть событийСуть событий

Казалось бы, начало досуга не предвещало ничего дурного. Екатерина сняла на Бали просторную виллу и некоторое время наслаждалась досугом в компании подруг. Когда же они разъехались, началась ночь в духе фильма ужасов.

Стресс, пережитый Катей Лель, никак не связан с инопланетянами, как многие могли бы подумать. Все дело в том, что посреди ночи на Бали налетел ураган: лил проливной дождь, в небе сверкали молнии, а в арендованном певицей доме выключили свет. Страха добавлял тот факт, что артистка находилась посреди джунглей.

"Я поняла, что это конец! (...) Потому что реально стало страшно, ты как будто бы один в этой вселенной один на один с животным миром... Отпад, как страшно было!" - призналась она. Справиться с ужасом Кате Лель помогло повторение мантр.

Звёзды,Катя Лель,
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