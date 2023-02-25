Катя Лель пережила настоящий ужас на Бали

Певица Кати Лель рассказала о страшной ночи, которую пережила во время отдыха на экзотическом острове. Наверняка популярная исполнительница не рассчитывала на подобные злоключения, когда приобретала туристическую путевку.
Казалось бы, начало досуга не предвещало ничего дурного. Екатерина сняла на Бали просторную виллу и некоторое время наслаждалась досугом в компании подруг. Когда же они разъехались, началась ночь в духе фильма ужасов.
Стресс, пережитый Катей Лель, никак не связан с инопланетянами, как многие могли бы подумать. Все дело в том, что посреди ночи на Бали налетел ураган: лил проливной дождь, в небе сверкали молнии, а в арендованном певицей доме выключили свет. Страха добавлял тот факт, что артистка находилась посреди джунглей.
"Я поняла, что это конец! (...) Потому что реально стало страшно, ты как будто бы один в этой вселенной один на один с животным миром... Отпад, как страшно было!" - призналась она. Справиться с ужасом Кате Лель помогло повторение мантр.