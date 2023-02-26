Янковский рассказал, как ребенок повлиял на его жизнь

Российский актер театра и кино Иван Янковский объяснил, как отцовство повлияло на его жизнь. Летом его сыну исполнится два года.
Обладатель четырех премий «Золотой орел» признался, что рад быть отцом. Янковскому нравится, как наследник тянется к нему.
«Смотрит на тебя снизу вверх, обнимает и просит взять на руки. Это невозможно!» — цитирует артиста журнал «Правила жизни».
Кроме этого, отцовство привило ему чувство ответственности. Ведь теперь актер обязан заботиться о своей семье.
Напомним, звезда принадлежит к актерской династии. В связи с этим Янковский назвал сына Олегом в честь именитого дедушки.