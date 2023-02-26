Янковский рассказал, как ребенок повлиял на его жизнь

Российский актер театра и кино Иван Янковский объяснил, как отцовство повлияло на его жизнь. Летом его сыну исполнится два года.

Фото: Слово и дело Слово и дело

Обладатель четырех премий «Золотой орел» признался, что рад быть отцом. Янковскому нравится, как наследник тянется к нему.

«Смотрит на тебя снизу вверх, обнимает и просит взять на руки. Это невозможно!» — цитирует артиста журнал «Правила жизни».

Кроме этого, отцовство привило ему чувство ответственности. Ведь теперь актер обязан заботиться о своей семье.