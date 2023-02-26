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1 час назад

Актер Иван Янковский рассказал, как ребенок повлиял на его жизнь

Слово и Дело

Российский актер театра и кино Иван Янковский объяснил, как отцовство повлияло на его жизнь. Летом его сыну исполнится два года.

Янковский рассказал, как ребенок повлиял на его жизнь
Фото: Слово и делоСлово и дело

Обладатель четырех премий «Золотой орел» признался, что рад быть отцом. Янковскому нравится, как наследник тянется к нему.

«Смотрит на тебя снизу вверх, обнимает и просит взять на руки. Это невозможно!» — цитирует артиста журнал «Правила жизни».

Кроме этого, отцовство привило ему чувство ответственности. Ведь теперь актер обязан заботиться о своей семье.

Напомним, звезда принадлежит к актерской династии. В связи с этим Янковский назвал сына Олегом в честь именитого дедушки.

Звёзды,Иван Янковский,
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