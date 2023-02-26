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20 минут назад

Пластический хирург объяснил происхождение шрама под глазом Пугачевой

РИА "ФедералПресс"

Певица Алла Пугачева недавно появилась на концерте артистки Лаймы Вайкуле в Израиле и привела в ужас поклонников. Фанаты заметили, как примадонна постарела и сгорбилась. На ее лице разглядели шрам. Пластический хирург Александр Вдовин изучил фото и поделился своими предположениями.

Хирург объяснил происхождение шрама под глазом Пугачевой
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Скорее всего это не шрам. Может быть, мы видим последствие косметологических процедур. Возможно, она пользовалась аппаратными методиками или сделала трансконъюнктивально нижнюю блефаропластику», – считает Александр Вдовин.

По его словам, невозможно что-то точно утверждать, имея нечеткое фото. Однако он уверен, что это не шрам, а отек, пишет Woman.ru.

Врач уточнил, что стоимость косметологических манипуляций, которые могут давать такой отек, начинается от 85 тысяч рублей за одну зону.

Звёзды,Александр Вдовин,Лайма Вайкуле,Алла Пугачева,
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