Завидуйте молча и кусайте локти: Волочкова ответила хейтерам в фирменном стиле

Балерину Анастасию Волочкову, кажется, не расстраивают никакие жизненные ситуации, она сохраняет хорошее настроение и легко переносит негатив со стороны публики. Несколько часов назад звезда ответила всем хейтерам в своем фирменном стиле.
Анастасия Волочкова обожает роскошь и эпатаж, ее яркие романы с многочисленными мужчинами то и дело взрывают комментарии на личной странице балерины в социальной сети. Как и развязное поведение, которое она порой демонстрирует как на публике, перебрав с алкоголем.
А вот фигуре Анастасии многие завидуют. Действительно, хорошая спортивная форма в 47 лет — мечта многих, однако то, как балерина преподносит свои прелести, многих откровенно раздражает. Слишком откровенные наряды, безвкусная обувь, маникюр и макияж, все это регулярно вызывает критику, как и фирменный шпагат, который она делает во всех уместных и неуместных местах.
Его критикуют чаще всего, многие ждут, когда артистка успокоится и перестанет делать растяжку везде и всюду. Однако для Анастасии слова окружающих мало что значат, и она этого не скрывает. Несколько часов назад балерина показала шпагат на своем диване и высказалась в своем фирменном стиле, обратившись к тем, кто ей завидует.
«Мои золотые, все те, кому неймется, и те, кто берет на себя роль врачей и ставят мне диагнозы, кто во что горазд. Могу сказать. Не переживайте. У меня все прекрасно! Шпагат на месте. Ноги раздвигаются на полный размах при различных обстоятельствах, чего желаю многим.. Бегу на репетицию. Кому неймется, завидуйте молча и кусайте локти. А если что-то вам во мне не нравится, отпишитесь и идите лесом. А шпагат-то домашний зачетный?» — в игривом стиле написала Волочкова.