Завидуйте молча и кусайте локти: Волочкова ответила хейтерам в фирменном стиле

«Мои золотые, все те, кому неймется, и те, кто берет на себя роль врачей и ставят мне диагнозы, кто во что горазд. Могу сказать. Не переживайте. У меня все прекрасно! Шпагат на месте. Ноги раздвигаются на полный размах при различных обстоятельствах, чего желаю многим.. Бегу на репетицию. Кому неймется, завидуйте молча и кусайте локти. А если что-то вам во мне не нравится, отпишитесь и идите лесом. А шпагат-то домашний зачетный?» — в игривом стиле написала Волочкова.