Брэд Питт и его молодая девушка сходили на ужин: фото

Брэд Питт лишний раз доказывает: Париж — город любви и романтики. Именно во французской столице актер был замечен за ужином со своей уже не очень новой девушкой Инес де Рамон. Пару поймали на видео, которым поделился в Твиттере журнал Paris Match: на снятых из-под полы кадрах Брэд и его возлюбленная сидят в ресторане на Елисейских полях и оживленно разговаривают с соседями по столу.

Фото: Super.ru Super.ru

Впрочем, в город любви актер приехал не только для дел сердечных. В пятницу он вручил почетную награду «Сезар» режиссеру Дэвиду Финчеру, с которым еще в 90-х работал над фильмами «Семь» и «Бойцовский клуб». И не можем не заметить, выглядел Брэд для своих 59 просто шикарно.

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Источники журнала People говорят, что парочка прибыла в Европу по отдельности. Актер, который сейчас снимается в Нью-Йорке в новом фильме «Волки» вместе с Джоржем Клуни, прилетел в четверг. А вот дизайнер ювелирных украшений приехала на день позже — видимо, по срочному вызову Питта, который теперь без своей новой пассии и дня прожить не может. Кстати, ходит слух, что суперстар уже познакомил 30-летнюю подругу с большинством из своих шестерых детей. Видимо, собрать всю компанию оказалось не так просто: его дочь Захара уже учится в колледже в другом городе, а старший сын Мэддокс и вовсе перехал ради института в Южную Корею.