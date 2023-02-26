Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+2° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
3 часа назад

Брэд Питт и его молодая девушка сходили на ужин в самом романтичном городе мира: фото

Super.ru

Брэд Питт лишний раз доказывает: Париж — город любви и романтики. Именно во французской столице актер был замечен за ужином со своей уже не очень новой девушкой Инес де Рамон. Пару поймали на видео, которым поделился в Твиттере журнал Paris Match: на снятых из-под полы кадрах Брэд и его возлюбленная сидят в ресторане на Елисейских полях и оживленно разговаривают с соседями по столу.

Брэд Питт и его молодая девушка сходили на ужин: фото
Фото: Super.ruSuper.ru

Впрочем, в город любви актер приехал не только для дел сердечных. В пятницу он вручил почетную награду «Сезар» режиссеру Дэвиду Финчеру, с которым еще в 90-х работал над фильмами «Семь» и «Бойцовский клуб». И не можем не заметить, выглядел Брэд для своих 59 просто шикарно.

Super.ru

Источники журнала People говорят, что парочка прибыла в Европу по отдельности. Актер, который сейчас снимается в Нью-Йорке в новом фильме «Волки» вместе с Джоржем Клуни, прилетел в четверг. А вот дизайнер ювелирных украшений приехала на день позже — видимо, по срочному вызову Питта, который теперь без своей новой пассии и дня прожить не может. Кстати, ходит слух, что суперстар уже познакомил 30-летнюю подругу с большинством из своих шестерых детей. Видимо, собрать всю компанию оказалось не так просто: его дочь Захара уже учится в колледже в другом городе, а старший сын Мэддокс и вовсе перехал ради института в Южную Корею.

К слову, недавно мы рассказали, почему бывшая жена актера Анджелина Джоли отстригла волосы их дочери Шайло и кем работает Пакс Джоли-Питт под вымышленным именем.

Звёзды,Дэвид Финчер,Брэд Питт,Анджелина Джоли,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий