Нинидзе спровоцировала слухи о разрыве c Виторганом

Актриса Нино Нинидзе спровоцировала в Сети слухи о разрыве со своим коллегой Максимом Виторганом. Оказалось, что артистка и ее сын Александр готовятся к переезду со старого места жительства. По словам Нинидзе, она ищет двух- или трехкомнатную квартиру в Москве. Она в соцсетях рассказала, что много работает, а ее семилетний наследник не рисует на обоях. Именно эта публикация спровоцировала слухи о разладе в семье.