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17 минут назад

Актриса Нинидзе спровоцировала слухи о разрыве c Максимом Виторганом

Слово и Дело

Актриса Нино Нинидзе спровоцировала в Сети слухи о разрыве со своим коллегой Максимом Виторганом. Оказалось, что артистка и ее сын Александр готовятся к переезду со старого места жительства. По словам Нинидзе, она ищет двух- или трехкомнатную квартиру в Москве. Она в соцсетях рассказала, что много работает, а ее семилетний наследник не рисует на обоях. Именно эта публикация спровоцировала слухи о разладе в семье.

Нинидзе спровоцировала слухи о разрыве c Виторганом
Фото: Слово и делоСлово и дело

«Чистоплотные, воспитанные, музыкально-артистические, облагораживающие пространство, не шумные и не курим!» — написала она.

Первые слухи о том, что актеры уже не встречаются, появились еще в прошлом году. Однако в конце осени 2022 года Нинидзе опровергла домыслы поклонников о разрыве c Виторганом — бывшим мужем журналистки Ксении Собчак.

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