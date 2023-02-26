Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+2° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Актриса Юлия Пересильд выложила фото в купальнике из отпуска

Мира Маркина

Актриса Юлия Пересильд опубликовала снимок в открытом купальнике, который демонстрирует ее фигуру. Соответствующий пост об отдыхе на Мальдивах появился в ее личном блоге в соцсетях.

Юлия Пересильд выложила фото в купальнике из отпуска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звезда фильма "Вызов" отдыхает вместе с дочерьми Анной и Марией. Девочкам 13 и 9 лет соответственно.

Дети Юлии Пересильд появились в браке с режиссером Алексеем Учителем. По ее словам, они с бывшим мужем продолжают общаться и работать вместе, а он видится с дочками. Анна и Мария, как и родители, снимаются в кино.

Соцсети

Сейчас Юлия Пересильд встречается с актером Михаилом Тройником.

Актриса Юлия Пересильд объяснила, почему все чаще отказывается от ролей

Ранее режиссер Константин Богомолов высмеял Юлию Пересильд в своем спектакле.

Звёзды,Юлия Пересильд,Константин Богомолов,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий