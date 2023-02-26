Юлия Пересильд выложила фото в купальнике из отпуска

Актриса Юлия Пересильд опубликовала снимок в открытом купальнике, который демонстрирует ее фигуру. Соответствующий пост об отдыхе на Мальдивах появился в ее личном блоге в соцсетях.

Дети Юлии Пересильд появились в браке с режиссером Алексеем Учителем. По ее словам, они с бывшим мужем продолжают общаться и работать вместе, а он видится с дочками. Анна и Мария, как и родители, снимаются в кино.