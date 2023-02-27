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56 минут назад

Ким Кардашьян появилась на вечеринке в архивном платье

Газета.Ruиещё 1

Ким Кардашьян появилась в бутике Dolce & Gabbana, затем на показе дома моды, а после сходила на закрытую вечеринку бренда в рамках Недели моды в Милане.

Ким Кардашьян появилась на вечеринке в архивном платье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом пишет Daily Mail.

Ким Кардашьян приехала вечером на ужин Dolce & Gabbana в Палаццо Реале на площади Дуомо.

Для выхода она выбрала архивное обтягивающие платье бренда со змеиным принтом из коллекции 2005 года.

Газета.Ru

Дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана помогали звезде подняться по ступенькам в узком платье и приветствовали толпу, которая собралась на площади, чтобы посмотреть на Ким Кардашьян.

Ранее американская знаменитость посетила показ дома моды. Для появления в свете она вновь надела обтягивающее платье Dolce & Gabbana красного цвета, украшенной сверкающими камнями.

Первый выход Ким Кардашьян в магазине итальянского бренда прошел в архивном наряде из весенне-летней коллекции 2003 года.

Звёзды,Ким Кардашьян,Реал,
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