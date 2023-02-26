Жена Ричарда Гира показала мужа после известий о его болезни

Алехандра, жена актера Ричарда Гира, выложила совместное фото с мужем после того как стало известно о его болезни. Снимок с юбилея Алехандры появился в ее социальных сетях.

Фото: Соцсети Соцсети

В комментарии к фото женщина восхитилась тем, как прошло празднование ее сорокалетия, и подчеркнула, что "все в основном выздоровели". Ричард Гир попал в больницу с пневмонией на отдыхе в Мексике, вся его семья тоже болела. Актера выписали на следующий день.

Журналистка Алехандра Силва познакомилась с Гиром, когда еще была замужем за другим человеком: актер приезжал по работе в отель, который принадлежал семейной паре. В 2018 году брак Алехандры распался, и она вскоре стала женой Ричарда Гира. У пары двое общих детей: четырехлетний Александр и двухлетний Джеймс.

Соцсети