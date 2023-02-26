Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+2° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Жена актера Ричарда Гира опубликовала снимок с мужем после известий о его болезни

Мира Маркина

Алехандра, жена актера Ричарда Гира, выложила совместное фото с мужем после того как стало известно о его болезни. Снимок с юбилея Алехандры появился в ее социальных сетях.

Жена Ричарда Гира показала мужа после известий о его болезни
Фото: СоцсетиСоцсети

В комментарии к фото женщина восхитилась тем, как прошло празднование ее сорокалетия, и подчеркнула, что "все в основном выздоровели". Ричард Гир попал в больницу с пневмонией на отдыхе в Мексике, вся его семья тоже болела. Актера выписали на следующий день.

Журналистка Алехандра Силва познакомилась с Гиром, когда еще была замужем за другим человеком: актер приезжал по работе в отель, который принадлежал семейной паре. В 2018 году брак Алехандры распался, и она вскоре стала женой Ричарда Гира. У пары двое общих детей: четырехлетний Александр и двухлетний Джеймс.

Соцсети

Ричард Гир женат третий раз. До этого он состоял в браке с моделью Синди Кроуфорд и с актрисой Кэри Лоуэлл. Вторая жена родила пятидесятилетнему Гиру сына Гомера.

Актер Ричард Гир попал в больницу с пневмонией

Ранее коллега Гира по фильму "Красотка" раскрыла настоящую фамилию.

Звёзды,Кэри Лоуэлл,Синди Кроуфорд,Ричард Гир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий