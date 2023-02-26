Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+4° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Актер Эммануил Виторган показал маленькую дочь

Мира Маркина

83-летний актер Эммануил Виторган опубликовал фото с пятилетней дочкой. Он поздравил ее с днем рождения в социальных сетях.

Актер Эммануил Виторган показал маленькую дочь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Актер написал пост от лица дочки:

"Спасибо моим дорогим мамочке и папочке, что 5 лет назад я появилась на свет! Сегодня у меня первый юбилейчик. <...> Я всех вас очень люблю и дорожу вами, и очень постараюсь быть достойной всех вас! Ваша Этель Виторган".

Виторган в 2002 года создал семью с Ириной Млодик, с которой дружила его покойная жена Алла Балтер. Максим Виторган, сын артиста, долгое время считал этот брак предательством по отношению к матери и не общался со Млодик. Три года назад Ирина сообщила в соцсетях, что между ней и Максимом выстроились теплые отношения.

Соцсети

Помимо Этель, у Эммануила и Ирины есть трехлетняя дочь Клара. Хотя растить девочек паре помогают няни, Ирина Млодик посвящает детям все свободное время.

Актриса Екатерина Вилкова показала подросшую дочь

Помимо Этель, у Эммануила и Ирины есть трехлетняя дочь Клара. Хотя растить девочек паре помогают няни, Ирина Млодик посвящает детям все свободное время.

Ранее подросших детей показала жена Александра Гордона.

Звёзды,Ирина Млодик,Алла Балтер,Эммануил Виторган,Максим Виторган,Александр Гордон,Екатерина Вилкова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий