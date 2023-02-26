Актер Эммануил Виторган показал маленькую дочь

83-летний актер Эммануил Виторган опубликовал фото с пятилетней дочкой. Он поздравил ее с днем рождения в социальных сетях.
Актер написал пост от лица дочки:
"Спасибо моим дорогим мамочке и папочке, что 5 лет назад я появилась на свет! Сегодня у меня первый юбилейчик. <...> Я всех вас очень люблю и дорожу вами, и очень постараюсь быть достойной всех вас! Ваша Этель Виторган".
Виторган в 2002 года создал семью с Ириной Млодик, с которой дружила его покойная жена Алла Балтер. Максим Виторган, сын артиста, долгое время считал этот брак предательством по отношению к матери и не общался со Млодик. Три года назад Ирина сообщила в соцсетях, что между ней и Максимом выстроились теплые отношения.
Помимо Этель, у Эммануила и Ирины есть трехлетняя дочь Клара. Хотя растить девочек паре помогают няни, Ирина Млодик посвящает детям все свободное время.
Помимо Этель, у Эммануила и Ирины есть трехлетняя дочь Клара. Хотя растить девочек паре помогают няни, Ирина Млодик посвящает детям все свободное время.