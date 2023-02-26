Актер Эммануил Виторган показал маленькую дочь

"Спасибо моим дорогим мамочке и папочке, что 5 лет назад я появилась на свет! Сегодня у меня первый юбилейчик. <...> Я всех вас очень люблю и дорожу вами, и очень постараюсь быть достойной всех вас! Ваша Этель Виторган".