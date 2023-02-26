Актриса Анна Хилькевич раскрыла свое отношение к изменам

Актриса Анна Хилькевич порассуждала на тему супружеской неверности. Она призналась, что простила бы бизнесмену Артуру Волкову измену, однако о сохранении отношений речи бы даже и не шло. Как утверждает артистка, она не смогла бы сохранить брак, поскольку для нее крайне важны чистота и доверие во взаимоотношениях с избранником.
«Я бы не смогла жить дальше и относиться как прежде. Но это я. Каждый должен принимать решение самостоятельно», — отметила она в соцсетях.
Хилькевич замужем за бизнесменом Волковым уже восемь лет. Они вместе воспитывают дочерей — Арианну и Марию. Актриса признавалась, что их отношения с мужем смогли пережить непростые периоды.