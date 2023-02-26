Актриса Анна Хилькевич раскрыла свое отношение к изменам

Актриса Анна Хилькевич порассуждала на тему супружеской неверности. Она призналась, что простила бы бизнесмену Артуру Волкову измену, однако о сохранении отношений речи бы даже и не шло. Как утверждает артистка, она не смогла бы сохранить брак, поскольку для нее крайне важны чистота и доверие во взаимоотношениях с избранником.