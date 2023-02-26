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1 час назад

Настоящая красота: 55-летняя Ольга Кабо показала лицо без макияжа

Eva.ru

Одна из самых красивых и элегантных российских актрис Ольга Кабо несколько часов назад показала фотографию, на которой предстала без косметики. Не каждая публичная женщина может себе это позволить, а вот Ольга может!

Настоящая красота: 55-летняя Ольга Кабо показала лицо без макияжа
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Звезды шоу-бизнеса тщательно следят за тем, чтобы выглядеть идеально как на публике, так и в кадре. Каждые съемки — это продуманная работа визажиста, который тусклую кожу может сделать сияющей, а также подчеркнуть цвет глаз правильным оттенком теней.

Вне света софитов знаменитости предпочитают выглядеть естественно и давать коже отдых. Раньше фотографии без макияжа публичные персоны публиковали редко, но не так давно это стало трендом — подобные кадры и даже видео появляются в аккаунтах большинства знаменитостей

Соцсети

55-летняя актриса Ольга Кабо всегда на публике выглядит элегантно и стильно, она умело сочетает классику и современный стиль, а ее фигуре могут позавидовать женщины помоложе. Ольга может позволить себе фото в купальнике, доказывая, что ни возрасти, ни стресс — не помеха для хорошей форме. А несколько часов назад Кабо показала снимок, для которого позировала в домашней одежде со стопкой свежих блинов. На лице звезды нет ни грамма макияжа, но этого сперва даже не видно, ведь глаза Ольги так и светятся от счастья.

Звёзды,Ольга Кабо,
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