Настоящая красота: 55-летняя Ольга Кабо показала лицо без макияжа

Одна из самых красивых и элегантных российских актрис Ольга Кабо несколько часов назад показала фотографию, на которой предстала без косметики. Не каждая публичная женщина может себе это позволить, а вот Ольга может!

Фото: Кадр из видео Кадр из видео

Звезды шоу-бизнеса тщательно следят за тем, чтобы выглядеть идеально как на публике, так и в кадре. Каждые съемки — это продуманная работа визажиста, который тусклую кожу может сделать сияющей, а также подчеркнуть цвет глаз правильным оттенком теней.

Вне света софитов знаменитости предпочитают выглядеть естественно и давать коже отдых. Раньше фотографии без макияжа публичные персоны публиковали редко, но не так давно это стало трендом — подобные кадры и даже видео появляются в аккаунтах большинства знаменитостей

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