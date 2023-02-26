Умер старший брат американской певицы Мадонны

Старший брат Мадонны Энтони Чикконе ушел из жизни в возрасте 66 лет. О печальном известии в соцсетях сообщил музыкант Джо Генри, который женат на сестре певицы.
О смерти Чикконе также высказался Дэйв Генри. Он отметил, что брат знаменитости был довольно сложным человеком, иногда близкие с ним ссорились. Но несмотря на это, всей душой его любили и никогда про него не забудут.
«Прощай, брат Энтони. Я хочу думать, что бог, в которого верила твоя благословенная мать, ждет тебя там. По крайней мере, сегодня никто не сможет разубедить меня в этом», — признался он.
Напомним, что родственник поп-дивы больше семи лет выживал под мостом в Мичигане. На улице он оказался после того, как родным надоели его пьянства. Так, Чикконе мог употреблять вино прямо из чанов на винограднике.
В 2017 году Мадонна вместе с братом уговорила его лечь в рехаб, где он прошел курс против алкогольной зависимости. После лечения он прожил всего пять лет.