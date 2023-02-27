Наследница певца Александра Малинина не привыкла рассказывать о личной жизни. Какого же было удивление поклонников, когда накануне она шокировала внезапным заявлением в соцсетях о том, что скоро выходит замуж.

Устинья показала фото брендового помолвочного кольца с крупным камнем. Судя по стоимости украшения, избранник Устиньи — довольно состоятельный человек.

«Я сказала „да“!» — написала она под постом.

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Известно, что возлюбленным 22-летней девушки стал молодой человек по имени Зак. Он работает в Лондоне, где дочь артиста учится в Академии музыки.